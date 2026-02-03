TOFAŞ, AEK\'ya Uzatmalarda Yenildi

Barış YILMAZ/BURSA
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Martins Kozlovskis (Letonya), Peter Praksch (Macaristan), Andris Aunkrogers Letonya)
TOFAŞ: Perez 17, Yiğitcan Saybir 5, Lewis 5, Blazevic 16, Furkan Korkmaz 1, Floyd 11, Özgür Cengiz 3, Whaley 9, Tolga Geçim, Kidd 8, Besson 15
AEK: Gray 23, Flionis 9, Feazell 3, Bartley 21, Charalampopoulos 10, Skordilis 2, Brown 5, Lekavicius 13, Kuzminskas, Nunnally 7
1'İNCİ PERİYOT: 20-27
DEVRE: 44-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-54
NORMAL SÜRE: 77-77
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 16'ncı turu J Grubu 3'üncü maçında TOFAŞ Basketbol evinde ağırladığı Yunanistan'ın AEK takımına uzatmalarda 93-90 mağlup oldu.
