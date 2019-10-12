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Tofaş ikinci galibiyetini aldı

34 dakika önce

Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında Tofaş, deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 81-69'luk skorla mağlup etti.

Tofaş ikinci galibiyetini aldı, System.String[]

Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında Tofaş, deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 81-69'luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla Tofaş, ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Gaziantep Basketbol ise üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Ozan Çakar xx, Polat Parlak xx

Gaziantep Basketbol: Drew Crawford xxx 16, Orhan Haciyeva xx 5, Sarunas Vasiliauskas x 3, Jamarr Sanders xx 7, Jamelle Hagins xx 8, Stevan Jelovac x 5, Can Öğüt x 5, İsmail Cem Ulusoy xx 5, Metehan Akyel xxx 13, Erol Can Çinko x 2

Başantrenör: Nenad Markovic

Tofaş: Devin Williams xxx 16, Dewayne White Jr. x 3, Matt Lojeski xx 9, Tarik Phillip x 2, Muhaymin Mustafa, Berk Uğurlu xx 7, Barış Ermiş xxx 17, Berkan Durmaz xxx 24, Sammy Mejia, Muhsin Yaşar x 5

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 21-17 (Gaziantep Basketol lehine)

Devre: 35-35

3. Periyot: 54-59 (Tofaş lehine)

(İHA)

basketbol, Gaziantep, Tofaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:00 Kaynak: İHA
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