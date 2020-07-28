TOFAŞ'ın yeni sezon hazırlık ve kamp programı belli oldu

Yeni sezonda FIBA Basketball Champions League ve ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele verecek olan TOFAŞ, 2020-2021 sezonu çalışmalarına 17 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın yeni sezon öncesi hazırlık ve kamp programı belli oldu. 2020-2021 Sezonunda Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Mavi Yeşilliler, kadroya yeni dahil edilen yabancı oyuncuların sağlık kontrollerinin tamamlamasının ardından yeni sezon hazırlıklarının startını 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde verecek. İlk hazırlık maçını 3 Eylül'de Büyükçekmece Basketbol ile kendi tesislerinde yapacak olan Bursa ekibi, çalışmalarına 7-13 Eylül tarihleri arasında Antalya Belek'teki spor oteli Gloria Sports Arena'da gerçekleştireceği kamp ile devam edecek.

GLORIA CUP VE CEVAT SOYDAŞ TURNUVASI

9-13 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve TOFAŞ Basketbol Takımı'nın da yer alacağı Gloria Cup'ta yer alacak diğer takımlar ve detaylı program daha sonra açıklanacak. Mavi Yeşilli ekip, buradaki hazırlık turnuvasında 3 maç oynayacak. Bu yıl 20.'si düzenlenecek Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası ise 16-19 Eylül tarihleri arasında yapılacak. TOFAŞ'ın ev sahipliğinde Bursa'da gerçekleştirilecek turnuvaya Mavi Yeşilliler dışında; ING Basketbol Süper Ligi ekipleri Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom katılacak.