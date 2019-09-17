TOFAŞ'tan "50 Pota" projesi

TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "50 Pota" projesi kapsamında 30 pota hizmete açıldı.

Merkez Osmangazi Mahallesi Yunuseli Mahallesi'nde hizmete açılan basket sahasında program düzenlendi.

TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, TOFAŞ'ın yerel yönetimlerle beraber hayata geçirdiği projeden dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Onan, planlanan 50 potadan 30 tanesinin hizmete girdiğini kaydederek, "TOFAŞ Spor Kulübü'ne ve projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Federasyon olarak böyle kıymetli projelerin yanında olacağımızın bir kez daha altını çizmek istiyoruz. 50 pota projesiyle Bursa'daki köklü basketbol kültürü daha da canlandırılacaktır. Hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerimizin yaşam alanlarının içinde basketbol oynayabilme imkanları artacaktır. Basketbolu günlük hayatın içine yerleştirebilmek bizim de federasyon olarak önemli önceliklerimizden bir tanesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbolun hem izlenebilirliği hem de her sokakta oynanabilirliğinin en büyük hayallerinden biri olduğunu dile getiren Onan, projenin diğer kulüp ve belediyeler tarafından örnek alınmasını arzu ettiklerini belirtti.

"Spor da başlı başına bir eğitim"

Tofaş Üst Yöneticisi ve TOFAŞ Spor Kulübü Başkanı Cengiz Eroldu, TOFAŞ'ın geçen 50. kuruluş yıl dönümü olması sebebiyle projeyi hayata geçirme kararı aldıklarını söyledi.

Eroldu, yıl içinde tesisleri tamamlayıp Bursa'daki gençlerin ve çocukların hizmetine açacaklarını ifade ederek, "Bu iyi bir yerel yönetim ve spor kulübü işbirliği projesi oldu. Belediyelerimiz de bu projeye çok destek verdiler, saha yerlerini tahsis ettiler bizim için, bizler de potaları yerleştirdik. Gittiğimiz her toplantıda, okuduğumuz dökümanlarda, Türkiye'nin potansiyeli olan bir ülke olduğundan bahsediliyor. Bir taraftan da bu potansiyeli ortaya çıkarmak lazım. Bu potansiyel de iyi eğitimle oluyor. Eğitimi de yalnızca okul eğitimi olarak düşünmemek lazım. Spor da başlı başına bir eğitim." diye konuştu.

Gençler ve çocuklar için yapılan projenin yararlı olacağına inandığını dile getiren Eroldu, gençler ve çocukların sporla iç içe olmasının Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ise basketbol özelinde sporun özendirilmesi adına Bursa'nın farklı noktalarında TOFAŞ ile birlikte 50 potayı hizmete açacaklarını belirterek, katkı verenlere teşekkür etti.

Programa, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TOFAŞ Baş Antrenörü Orhun Ene ve oyuncular ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Konuşmaların sonunda TOFAŞ'ın alt yaş kategorilerinde oynayan çocuklara basketbol topu hediye edildi.