Son Dakika Haberleri: Tofaş'tan 50. yıla 50 pota
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Tofaş'tan 50. yıla 50 pota

49 dakika önce

TOFAŞ Spor Kulübü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen '50 Pota Projesi' kapsamında, kentin bazı bölgelerinde mahalle aralarında kurulan tek potalı 30 basketbol sahası kullanıma açıldı.

Tofaş'tan 50. yıla 50 pota, System.String[]

TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen '50 Pota Projesi' kapsamında, kentin bazı bölgelerinde mahalle aralarında kurulan tek potalı 30 basketbol sahası kullanıma açıldı. TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, TBF CEO'su Ömer Onan, Bursa BŞB. Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi Bld. Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki sahanın açılışına katıldı.


TBF CEO'su Ömer Onan açılışta, "TOFAŞ Spor Kulübüne ve projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Federasyon olarak böyle kıymetli projelerin yanında olacağımızın bir kez daha altını çizmek istiyoruz. 50 Pota Projesi ile Bursa'daki köklü basketbol kültürü daha da canlandırılacaktır. Hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerimizin yaşam alanlarının içinde basketbol oynayabilme imkanları artacaktır. Basketbolu günlük hayatın içine yerleştirebilmek bizim de federasyon olarak önemli önceliklerimizden biridir" ifadelerini kullandı.


TOFAŞ CEO'su ve Spor Kulübü Başkanı Cengiz Eroldu da geçen sene kulübün 50. kuruluş yılı olmasından dolayı bu projeyi başlattıklarını bildirdi ve yıl sonuna kadar 50 potaya ulaşacaklarını söylerken, eğitimin yalnızca okullarla sınırlı olmadığına dikkati çekip, sporu başlı başına bir eğitim olarak niteledi.


Muhteşem tesis


Açılışın ardından medya mensuplarını TOFAŞ fabrikası içinde bulunan Mustafa Koç Spor Kompleksi'nde ağırlayan Cengiz Eroldu, burada da yaptıkları basketbol faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında önemli bilgiler aktardı. Başkan Eroldu, soru-cevap kısmı il tamamlanan sohbetin ardından Avrupa'da eşine az rastlanır şekilde planlanan ve sporcuların her türlü ihtiyacını tek çatı altında karşılayan Mustafa Koç Spor Kompleksi'ni tanıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Bursa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:10 
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