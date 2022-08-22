Tofaş'tan yeni girişim: Koç Fiat Sigorta

Tofaş, önemli bir girişimi hayata geçirdi ve yeni bir iş alanına dahil oldu.

Mobilite hizmetlerini yeni girişimi Koç Fiat Sigorta ile genişletecek olan Tofaş, yakın zamanda satış ve satış sonrası hizmetlerini online ortama taşımanın yanında, ülkemizdeki en geniş kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisi olan Fiat Connect uygulaması ile yeni hizmetleri müşterilerinin kullanımına sunmuştu. Bugün ise Türkiye'nin en büyük acentesi olma potansiyelini taşıyan Koç Fiat Sigorta ile yeni bir iş alanına dahil oluyor.

Tofaş'ın, ülkemizde temsil ettiği Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Maserati ve Ferrari markalarının müşterilerine uçtan uca mükemmel deneyim sunma hedefinin önemli bir parçası olarak faaliyete başlayan yeni şirket Koç Fiat Sigorta ile kasko, trafik, sağlık ve diğer alanlardaki sigorta ihtiyaçlarını karşılayacak. Buna ek olarak müşterilerin değişen mobilite ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi sigorta ürünlerinin geliştirilmesine de liderlik edecek.

Yıl sonuna kadar şubeleşecek, online'da da faaliyet gösterecek

Koç Fiat Kredi iştiraki olarak kurulan şirket, hizmetlerini, Tofaş'ın yurt genelindeki güçlü ve yaygın bayi ağı ve tüm markalarının kullanıcılarıyla temas ettiği online kanallar aracılığıyla sunacak. Koç Fiat Sigorta aynı zamanda "İlgi Merkezi" üzerinden poliçe satışı ve sonrasındaki satış sonrası süreçlerinde de müşterinin yanında olacak. Şirket, uzun vadede mobilite alanında ortaya çıkacak yeni sigorta ürünlerinin oluşumu, araç ile entegre sigorta çözümleri gibi süreçlerin şekillendirilmesinde de rol oynamayı hedefliyor.

Tofaş'tan yapılan açıklamada; şirketin geleceği güçlü bir şekilde karşılamak için stratejik önceliği dahilinde yürüttüğü mobilite, dijital dönüşüm ve inovasyon çalışmaları sayesinde üretkenlik amaçlı dijital optimizasyon uygulamaları, akıllı fabrikaya yönelik çalışmalar, ürün ve hizmetlerde müşterilerin hayatlarını kolaylaştıran faaliyetlerine odaklanmayı sürdüreceği vurgulandı.