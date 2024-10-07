Sapanca'da düzenlenen Dönüşen Liderlik Zirvesi'nde de konuşan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, Togg'un satılacağı iddialarına ilişkin ilk kez konuştu.
Togg'un satışınının düşünülmediğini net bir şekilde ifade eden Tosyalı, yerli otomobil markasının daha da büyüyeceğini ve yeni modellerle güçleneceğini belirtti. Yeni yönetimle birlikte Togg'un geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran Tosyalı, "Küresel marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.
4 Ekim'de göreve gelen Tosyalı, Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobilin Togg olduğunu belirterek, yılın ilk dokuz ayında 17 bin 049 araç satışına ulaştıklarını söyledi.
Son Dakika › Otomobil › 'Togg satılacak' iddiaları vardı! En tepe isimden açıklama - Son Dakika
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