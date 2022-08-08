Togg müjdeyi verdi! Bataryalar seri üretime hazır

Togg ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Artık son viraja geldiğini söyleyebiliriz. Zira tüm tesislerin inşası ve deneme üretimleri tamamlandı. Bununla eş zamanlı olarak, Togg ve Farasis'in yüzde 50'şer paylık eş ortaklığıyla kurulan Siro Energy de ilk prototip pil üretimi ve test sürecini tamamladı.
Togg pil üretimi ve testlerini tamamladı!
Togg, pil ve şarj istasyonu üretimi için Siro ve TruGo isimli iki şirket kurdu. Her ikisi de otomobillerin seri üretimi başlamadan önce ilk prototiplerini üreterek test faaliyetlerini tamamladı. Ayrıca yalnızca Togg'a değil, diğer markalara da üretim yapabilecekler.
Bugün Siro'nun sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşıma göre Togg'un piyasaya sürülecek ilk versiyonunda kullanılacak bataryanın üretimi tamamlandı. Bununla birlikte test faaliyetlerinin de başarıyla sonuçlandığı belirtiliyor. Bu da ürünün artık seri üretime hazır hale geldiğini gözler önüne seriyor.
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Fakat Siro yalnızca Togg için üretim yapmayacak. Zira Farasis ile birlikte kurulan bu şirketin tüm Avrupa pazarına otomobil ve tüketici elektroniği gibi diğer alanlarda hizmet etmesi bekleniyor. Ancak tabii ki en büyük siparişi Togg'dan alacaktır.
Siro'dan batarya üretiminde sevindiren gelişme
Togg, batarya üretimi konusunda Çinli Farasis şirketiyle daha önce bir anlaşmaya varmıştı. Bunun sonucunda kurulan Siro'nun ise 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacağı söylendi. Şimdi ise bu pillerin teknik özellikleri konusunda bazı bilgiler açıklandı.
Ortaya çıkan haberlere göre Togg'un batarya üretimindeki ortağı olan Çinli Farasis şirketi, 8 dakikalık şarj ile 250 km gidebilen (yüzde 80+ dolum) ve 1.5 milyon km kullanım ömrü sunan yeni nesil bataryalarını Siro'nun Gemlik tesislerinde üretecek. Fakat dördüncü nesil yani yeni tip pillerin Togg araçlara entegrasyonu 2025 yılında olacak.
Ancak Togg'un ilk araçlarında kullanılacak pillerin de piyasa standartlarında iyi bir noktada olduğunu belirtelim. Zira 25 dakika gibi bir sürede yüzde 20'den 80'e dolum yapabilecek. Tabii bu verilerde bahsi geçen modelin 500 değil, 300 km menzilli model olduğunu da söyleyelim. Fakat bu sürenin 2 yıl içerisinde neredeyse 4'te 1'ine düşecek olması oldukça büyük bir gelişme.
Togg C-SUV özellikleri
2023'te 30 dakikada yüzde 80 dolum 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum Togg modellerinin çıkış tarihi Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Togg müjdeyi verdi! Bataryalar seri üretime hazır - Son Dakika
ÖzelliklerAçıklanan verilerMotor150 KW/ 300 KWBeygir gücü200 HP/400 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ Menzil300 km/ 500 kmOtonom sürüş3. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan çekişli/ Dört çekerBatarya seçenekleri2 PaketŞarjRapid şarj teknolojisi
ModelAraç tipiTanıtım tarihiTürkiye çıkış tarihiAvrupa çıkış tarihiMotorTogg SUVC-segment SUV27 Aralık 20192023 ilk çeyrek2024 3. çeyrekElektrikliTogg SedanC-segment Sedan27 Aralık 20192024 3 ile 4. çeyrekte–ElektrikliTogg Hatchback–Bekleniyor2030'a kadar–ElektrikliTogg Kompakt SUVB-segment SUVBekleniyor2030'a kadar–ElektrikliTogg MPV–Bekleniyor2030'a kadar–Elektrikli
Son Dakika
2023'te 30 dakikada yüzde 80 dolum
2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum
Togg modellerinin çıkış tarihi
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Togg müjdeyi verdi! Bataryalar seri üretime hazır - Son Dakika