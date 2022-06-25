Togo ve Gabon, İngiliz Milletler Topluluğuna girdi - Son Dakika
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Togo ve Gabon, İngiliz Milletler Topluluğuna girdi

25.06.2022 21:03
Togo ve Gabon, İngiliz Milletler Topluluğuna girdi

Eski Fransız sömürgesi Togo ve Gabon, resmen İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üyesi oldu.

Eski Fransız sömürgesi Togo ve Gabon, resmen İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üyesi oldu.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de yapılan İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nda (CHOGM) 2 ülkenin İngiliz Milletler Topluluğu üyeliği görüşüldü.

Ev sahibi Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Togo ve Gabon'un İngiliz Milletler Topluluğuna kabul edildiğini duyurdu.

Fransa'dan bağımsızlıklarını 1960'ta alan Togo ve Gabon'un İngiltere ile herhangi bir tarihi bağı bulunmuyor.

???????Frankofon Afrika ülkeleri, özellikle üye ülkelere sosyal ve ekonomik açıdan ciddi destek sunan teknik iş birliği fonundan yararlanmak ve İngilizce konuşan dünyaya da açılmak için topluluğa dahil olmak istiyor.

Önce Alman ardından Fransa sömürgesi olan yaklaşık 8 milyon nüfuslu Togo, 2014'ten bu yana topluluğa dahil olmak istediğini gündeme getiriyordu.

İngiliz Milletler Topluluğu bünyesinde Asya'dan Afrika'ya 5 kıtadan 54 üye ülke yer alıyor. Bu üyelerden 19'u Afrika ülkelerinden oluşuyor.

Çoğunluğu eski İngiliz sömürgesi olan bu ülkeler arasında yalnızca Mozambik ve Ruanda'nın Birleşik Krallık ile kolonyal bir bağı bulunmuyor.

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Ruanda'da İngiliz Milletler Topluluğu Toplantısı - İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteri Scotland'ın konuşması (1) Ruanda'da İngiliz Milletler Topluluğu Toplantısı - İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteri Scotland'ın konuşması (1)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Togo ve Gabon, İngiliz Milletler Topluluğuna girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Togo ve Gabon, İngiliz Milletler Topluluğuna girdi - Son Dakika
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