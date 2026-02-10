TOGÜ'de Akademik Gelişim Toplantıları Başladı - Son Dakika
TOGÜ'de Akademik Gelişim Toplantıları Başladı

10.02.2026 16:02
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde akademik gelişim ve geri bildirim toplantıları başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) akademik gelişim ve geri bildirim toplantıları başladı

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) akademik üretkenliği artırmak, proje ve yayın performansını güçlendirmek, çalışma motivasyonunu yükseltmek ve kurumsal başarıyı sürdürülebilir biçimde geliştirmek amacıyla akademik gelişim ve geri bildirim toplantıları hayata geçirildi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın öncülüğünde başlatılan toplantılar, fakülte ve meslek yüksekokulları özelinde planlanarak uygulamaya konuldu. Bu toplantılar aracılığıyla akademik birimler ile üniversite yönetimi arasında doğrudan, etkin ve sürekli bir iletişim mekanizması oluşturulması hedefleniyor.

Akademik gelişim ve geri bildirim toplantılarının ilki Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz başkanlığında Eğitim Fakültesinde gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akın, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Şahin Sözen ve akademik personel katıldı.

Toplantıların temel amaçlarından biri, üniversitenin proje ve yayın kapasitesini artırmak ve akademik performansı sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak. Bu kapsamda öğretim elemanlarının bilimsel üretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ele alınırken, proje geliştirme, yayın teşvikleri ve akademik destek mekanizmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuluyor.

Akademik gelişim ve geri bildirim toplantıları, yalnızca akademik çıktılara değil, aynı zamanda çalışma motivasyonu ve kurumsal barışın güçlendirilmesine de odaklanıyor. Toplantılarda akademik personelin beklentileri, çalışma ortamına ilişkin değerlendirmeleri ve kurumsal işleyişe dair önerileri dinlenerek, daha katılımcı ve kapsayıcı bir akademik iklim oluşturulması amaçlanıyor.

Toplantılar rektör yardımcıları Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Yusuf Temür ile rektör danışmanları Prof. Dr. Uğur Akın, Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, Doç. Dr. Şahin Sözen ve Dr. Öğretim Üyesi Zafer Susoy'un eşliğinde, ilgili fakülte dekanları ve meslek yüksekokulu müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

