TOHM sporcuları Covid-19 testinden geçti

Bu hafta sonu Ankara'da yapılacak olan TOHM yüzme sporcuları arasındaki test yarışları öncesinde sporcular Covid-19 testi yaptırdı.

2020-2021 sezonu için hazırlık niteliği taşıyan yarışa Kayseri'den 16 yüzme sporcusu katılıyor. Yarış öncesi zorunlu tutulan Covid-19 testini yaptıran sporcular, sezona hazır olduklarını dile getirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporculara ve antrenörlere 2020-2021 sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarı dolu bir yıl olmasını diledi. - KAYSERİ