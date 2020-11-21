Tohma Kanyonu sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Tohma Kanyonu sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor

21.11.2020 11:35

Tarihi ve doğal güzellikleri ile yılın dört mevsimi saklı bir cenneti andıran Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor.

AYHAN İŞCEN -Tarihi ve doğal güzellikleri ile yılın dört mevsimi saklı bir cenneti andıran Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor.

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

Kanyonun ortasından asırlardır akan Tohma Çayı ve etrafındaki Selvi, Çınar, Söğüt ve İncir ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü, kış mevsimi öncesi eşsiz sonbahar manzarası ile doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbediyor.

Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyon, ahşap köprüleri, mini doğal şelaleleri, su çarkları, yürüyüş alanları ve Tohma kıyısındaki çay bahçeleriyle ziyaretçilerine dingin bir ortamda dinlenme imkanı sunuyor.

Kanyona ailesiyle birlikte gezmeye gelen Veysel Sülü, AA muhabirine, maneviyat başta olmak üzere doğa ile iççice vakit geçirmek için özellikle sonbahar mevsimi tercih ettiğini söyledi.

Sonbaharın daha huzurlu bir mevsim olduğunu belirten Sülü, şöyle devam etti:

"Tohma Kanyonu, tarihi dokusu ve doğasıyla büyüleyici bir yer. Sonbaharın vermiş olduğu müthiş bir ahenk var. Yeşilin ve sarının tüm tonlarını burada görebiliyoruz. Büyülenmemek ve etkilenmemek gerçekten elde değil. Kanyon içerisindeki doğa gerçekten eşsiz. Burası adeta 'cennetten bir köşe' diyebiliriz. Burayı hiç görmeyenler çok şey kaçırıyor. Biz fotoğraf çekmek için yerlere yattık. O kadar temiz ve bakımlı. Kanyon, anlatılmayıp görülmesi gereken eşsiz bir yer."

"Burası harika bir diyar, mutlaka görülmesi gerek"

Ankara'dan doğu illerine seyahat ederken ailesiyle kanyonu görmeye gelen Halit Aksoy da kanyonda muhteşem bir sonbahar güzelliğiyle karşılaştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnsanların burayı gelip gördüğünde hayran kalmaması imkansız diye düşünüyorum. Bu güzelliği algılamak ve anlatmak gerçekten çok zor. Somuncu Baba Külliyesi hemen yanı başında olmasından dolayı ayrı bir güzellik var. Tabiat güzelliği hat safhada, dağlarıyla, Tohma Çayı ile muhteşem bir kanyon. Temennimiz gelen insanların buraya zarar vermeden görmeleri. Güvenliği ve yetkililerin hizmetleriyle çok özel bir yer. Her yer pırıl pırı. İnsanlar buraya geldiklerinde anlatılanlardan çok daha güzel olduğunu görecekler. Burası harika bir diyar, mutlaka görülmesi gerek."

Kanyonu görmeye gelenler, kanyonun haricinde Somuncu Baba Külliyesi ve Kudret Havuzu'nu da geziyor.

Kanyon içerisinde ziyaretçilere ikram edilen semaver çayı ve kahve ilgi görüyor.

Tohma Kanyonu sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor
Tohma Kanyonu sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor
Tohma Kanyonu sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor
Tohma Kanyonu sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor

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- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tohma Kanyonu sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor - Son Dakika


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