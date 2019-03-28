Tohumluk Soğan Fiyatları El Yakıyor
1 saat önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde, tohumluk soğan fiyatlarının ani yükselişi üreticileri şaşırtmaya devam ediyor.
Kütahya
'nın Simav
ilçesinde, tohumluk soğan fiyatlarının ani yükselişi üreticileri şaşırtmaya devam ediyor. Fiyatı üç haftada yüzde 100 artan tohumluk soğanın, satışlarının durma noktasına geldiği belirtiliyor.
Simav'da geçen yıl 3 ile 5 TL arasında alıcı bulan tohumluk soğan fiyatlarındaki artışa sebep olarak, yeterli tohum üretimi yapılmadığı gösteriliyor. Tohumluk soğan satıcısı Mustafa Can, toptan alımları Bursa
ve Denizli
'den temin ettiklerini belirtti. Can " Tohumluk soğan, şu anda talebi karşılamıyor. Fiyatlar da hızlı yükseliş gösterdiğinden vatandaşın alım gücü düştü. Geçen yıl 10 kilogram tohumluk soğan alan müşterilerimiz, bu yıl 2 - 3 kilogramla yetiniyorlar. Bu hafta 25 TL'ye sattığımız tohumluk soğan, talebin fazla olması halinde önümüzdeki hafta 30 - 35 TL'ye kadar yükselebilir " dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:13 Kaynak: İHA
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