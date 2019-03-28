Son Dakika Haberleri: Tohumluk Soğan Fiyatları El Yakıyor

Tohumluk Soğan Fiyatları El Yakıyor

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, tohumluk soğan fiyatlarının ani yükselişi üreticileri şaşırtmaya devam ediyor.

Tohumluk Soğan Fiyatları El Yakıyor, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, tohumluk soğan fiyatlarının ani yükselişi üreticileri şaşırtmaya devam ediyor. Fiyatı üç haftada yüzde 100 artan tohumluk soğanın, satışlarının durma noktasına geldiği belirtiliyor.

Simav'da geçen yıl 3 ile 5 TL arasında alıcı bulan tohumluk soğan fiyatlarındaki artışa sebep olarak, yeterli tohum üretimi yapılmadığı gösteriliyor. Tohumluk soğan satıcısı Mustafa Can, toptan alımları Bursa ve Denizli'den temin ettiklerini belirtti. Can " Tohumluk soğan, şu anda talebi karşılamıyor. Fiyatlar da hızlı yükseliş gösterdiğinden vatandaşın alım gücü düştü. Geçen yıl 10 kilogram tohumluk soğan alan müşterilerimiz, bu yıl 2 - 3 kilogramla yetiniyorlar. Bu hafta 25 TL'ye sattığımız tohumluk soğan, talebin fazla olması halinde önümüzdeki hafta 30 - 35 TL'ye kadar yükselebilir " dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:13 Kaynak: İHA

Kütahya, Simav, Güncel
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