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Tokat'a şehit ateşi düştü

1 saat önce

HATAY'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in (41) acı haberi Tokat'ın Turhal ilçesindeki ailesine ulaştı.

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HATAY'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in (41) acı haberi Tokat'ın Turhal ilçesindeki ailesine ulaştı.

Hatay'ın Belen ilçesinde Amanos Dağları, Çerçikaya mevkisinde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. 7 askerin yaralandığı olayda durumu ağır olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuşlar Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin şehit oldu. Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde yaşayan Ali ve Havva Seçgin çiftinin 3 çocuğundan 2'ncisi olan evli Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in şehadet haberi ailesine ulaştırıldı. Aileye acı haberi evlerine giden Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, Turhal İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk verdi. Aile acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehit haberinin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, başsağlığı için ailenin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in, Sema Seçgin ile evli olduğu ve çocuğu bulunmadığı öğrenildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi, akşam saatlerinde ilçeye getirilecek ve yarın törenle toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:
-Ailenin evinden görüntüler
-Asılan bayraklar
-Babasının görüntüleri
-Şehidin fotosu

Haber-Kamera:  Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat),

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Jandarma, Turhal, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:14 Kaynak: DHA
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