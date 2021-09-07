Son dakika haberi... TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

SURİYE'deki üs bölgesinde operasyon sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in (31) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının konuşlandığı üs bölgesine, sabah saatlerinde PKK/ YPG denetimindeki Münbiç bölgesinden roketatarlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında Tokat nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek sınır hattına getirildikten sonra ambulanslarla tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit askerin cenazesi de Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

SALDIRININ YAPILDIĞI BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırının ardından roketatar atışlarının yapıldığı bölge, güvenlik güçlerince obüsler ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Bölgede bulunan çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, atışların sürdüğü bildirildi.

TOKAT VALİLİĞİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Tokat Valiliği de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Suriye üs bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Turhallı hemşerimiz Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Tokatlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" denildi.

TOKAT'TA ŞEHİT ÜZÜNTÜSÜ

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin, Tokat'ın Turhal ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberi, Kaymakam Ali Gökay ve İlçe Jandarma Komutanı Aksoy Altürk tarafından verildi. Şehadet haberini alan anne babası Fatma ve Hüseyin Yiğit ile yakınları üzüntü yaşadı. Çok sayıda kişi de taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin Fatma-Hüseyin Yiğit çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olduğu öğrenildi.