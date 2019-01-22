Tokat Araç Kontrolden Çıktı, İçecek Dolabına Çarptı
49 dakika önce
Araç kontrolden çıktı, içecek dolabına çarptıTokat'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak iş yerinin önünde bulunan içeçek dolabına çarptı.
Araç
kontrolden çıktı, içecek dolabına çarptı Tokat
'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak iş yerinin önünde bulunan içeçek dolabına çarptı. Kazada iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Kaza sabah saatlerinde kent merkezinde Çeçenistan
Caddesinde meydana geldi. Ersin Altun'un kullandığı 60 HY 043 plakalı otomobil sanayi istikametine seyir halindeyken, sürücünün kontrolünden çıktı. Kaldırımı aşan otomobil, Hasan Öztürk'e ait iş yerinin önünde bulunan içeçek dolabına çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken iş yerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:23 Kaynak: DHA
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