Son Dakika Haberleri: Tokat Araç Kontrolden Çıktı, İçecek Dolabına Çarptı

Tokat Araç Kontrolden Çıktı, İçecek Dolabına Çarptı

49 dakika önce

Araç kontrolden çıktı, içecek dolabına çarptıTokat'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak iş yerinin önünde bulunan içeçek dolabına çarptı.

Tokat Araç Kontrolden Çıktı, İçecek Dolabına Çarptı, System.String[]
Araç kontrolden çıktı, içecek dolabına çarptı

Tokat'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak iş yerinin önünde bulunan içeçek dolabına çarptı. Kazada iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza sabah saatlerinde kent merkezinde Çeçenistan Caddesinde meydana geldi. Ersin Altun'un kullandığı 60 HY 043 plakalı otomobil sanayi istikametine seyir halindeyken, sürücünün kontrolünden çıktı. Kaldırımı aşan otomobil, Hasan Öztürk'e ait iş yerinin önünde bulunan içeçek dolabına çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken iş yerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:23 Kaynak: DHA

Tokat, Araç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı

32 Bin Liraya Alıp 200 Bin Liraya Yenilediği Araca, Şimdi Servet İstiyor Ücreti Ödenmeyen İşçi, Otele Kepçeyle Daldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:12:00. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat Araç Kontrolden Çıktı, İçecek Dolabına Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]