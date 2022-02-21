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Tokat Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Tokat Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

21.02.2022 15:04
Tokat Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Tokat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Tokat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmenin imza törenine, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Hak-İş Genel Başkan Başdanışmanı Mustafa Taştekin, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bandırmalı ve Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir katıldı.

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Tokat Belediyesine bağlı TOKBEL Ltd. Şti. çalışan mesai arkadaşları için toplu iş sözleşmesine ilave olarak ek protokol imzaladıklarını ifade eden Eroğlu, "İmzaladığımız ek protokol ile asgari ücret alan yani 4.250 lira alan işçi arkadaşlarımızın maaşlarında artış yaparak en düşük maaşı 5 bin 50 liraya yükselttik. Sosyal haklar ve mesai hariç Tokbel Ltd. şirketinde çalışan en düşük işçi arkadaşımızın maaşı 5 bin 50 lira oldu. Ek protokolümüzün kıymetli mesai arkadaşlarımıza ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tokat Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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