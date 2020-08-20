TOKAT Drift yapan alkollü sürücüye 17 bin 919 lira ceza - Son Dakika

Drift yapan alkollü sürücüye 17 bin 919 lira ceza

TOKAT'ın Zile ilçesinde birer gün arayla aynı yerde drift yapan ve MOBESE kameraları tarafından görüntülenen M.E.'ye (34), 17 bin 919 lira para cezası kesildi. M.E.?nin ehliyetine ise 8 ay el konuldu. Olay, 19 Ağustos saat 22: 30 sularında İş Bankası Kavşağı'nda meydana geldi. Drift yapan 60 ABT 132 plakalı araç, emniyet ekipleri tarafından MOBESE kameraları tarafından tespit edildi. Zile Caddesi üzerinde kontrollü şekilde durdurulan aracın sürücüsü M.E.'nin, bir gün önce aynı yerde drift yaptığı tespit edildi. Sürücü M.E.'ye drift yapmaktan 12 bin 282 lira, alkollü araç kullanmaktan bin 228 lira, ters yönde araç kullanmak, çevreye gürültü verecek şekilde araç kullanmak ve araç sigortası yaptırmamaktan ise toplam 17 bin 919 lira ceza işlem uygulandı. Ayrıca, araç sürücüsü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatılarak, ehliyetine 8 ay el konuldu.