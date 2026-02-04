Tokat Emniyet Müdürü'nden 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım - Son Dakika
Tokat Emniyet Müdürü'nden 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

04.02.2026 15:23
Faruk Aydın, 2025'in olaylarına dair fotoğrafların değerlendirildiği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Tokat Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aydın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini seçen Aydın, "Haber" kategorisinde tercihini Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğrafından yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karesini beğenen Aydın, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

