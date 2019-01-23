Tokat Gazete Dağıtıcısı Yangında Afgan Aileyi Kurtardı, O Anlar Kameraya Yansıdı

Gazete dağıtıcısı yangında Afgan aileyi kurtardı, o anlar kameraya yansıdıTokat'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangında, yerel gazetede dağıtım görevlisi olarak çalışan Remzi Özyurt (35) Afgan uyruklu Norazi ailesinin hayatını kurtardı.

Gazete dağıtıcısı yangında Afgan aileyi kurtardı, o anlar kameraya yansıdı



Tokat'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangında, yerel gazetede dağıtım görevlisi olarak çalışan Remzi Özyurt (35) Afgan uyruklu Norazi ailesinin hayatını kurtardı. Babasının pencereden attığı iki çocuğu tutarak yere indiren Özyurt, Bugün dağıtıma erken çıkmasam, belki bunu yapamayacaktım dedi. Çocukları kurtarma anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.



Yangın sabah saat 04.00 sıralarında Ali Paşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda Afgan uyruklu Muhammed Norazi'nin oturduğu iki katlı ahşap evde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda bütün evi sardı. Yangını fark eden Afgan uyruklu Muhammed Norazi binaya dolan yoğun duman nedeniyle pencereye yöneldi. Bu sırada kentteki bir yerel gazetede dağıtım görevlisi olarak çalışan Remzi Özyurt, yangını görerek binaya yaklaştı. Pencereden gördüğü Özyurt'tan bağırarak yardım isteyen baba Muhammed Norazi çocukları Mukaddese (7) ve Ümit Norazi'yi (5) evin ikinci katından Özyurt'a sarkıttı. Gazetece dağıtıcısı Özyurt, çocukları tutarak yere indirdi. Muhammed Norazi de eşi Remziye ile birlikte kapıdan çıktı. O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen Tokat Belediyesi ekipleri yangını 12 saatlik çalışmayla söndürdü. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



DAĞITIMA ERKEN ÇIKTI, HAYAT KURTARDI



Yangında çocukların hayatını kurtaran gazete dağıtıcısı Remzi Özyurt, Gazete dağıtımına çıkmıştım. O anda yangının gördüm. Hemen itfaiyeyi aradım. Baktım yangın büyüyecek. Babasına çocukları pencereden atmasını söyledim. O çocukları attı, ben de tuttum. Sonra karşı binadan getirilen battaniyeye sardık. Normalde gazete dağıtımına 04.30'da çıkıyordum. Bugün tesadüfen 04.00'te çıktım dedi.



Baba Muhammed Norazi, yardım eden gazete dağıtıcısı Özyurt'a teşekkür ederek, Saat 03.00 sıralında gece uyandığımda her yer duman olmuştu. Pencereyi açtım, soba mı tüttü diye. Baktım bir şey yok. Pencereyi açtım havalandırdım, tekrar kapattım yattım. Tekrardan dumanlar ortalığı sardı. Alt kata indim baktım aşağı kattan tutuşmuş. Sonra bağırdım 'etrafta kimse var mı' diye. Çevreden gelenler oldu. Kurtarıldık, yoksa yanabilirdik. Kurtarıcımız Remzi beye çocukları kendimiz attık. Yukarıdan attık aşağıdan tuttular dedi.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Gül, çocukların hastaneye karbonmonoksit zehirlenmesi ile geldiğini ve durumlarının iyi olduğunu belirterek gün içerisinde taburcu edeceklerini söyledi.

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Gazete Dağıtıcısı, Evi Yanan Afgan Ailenin Hayatını Kurtardı

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