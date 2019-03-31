Son Dakika Haberleri: Tokat'ın Sulusaray İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Tokat'ın Sulusaray İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Necmettin Coruk kazandı.

Tokat'ın Sulusaray İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Necmettin Coruk kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Necmettin Coruk bin 624, MHP adayı Sinan Genç bin 172, CHP adayı Memet Alkan 23 oy aldı.

-Coruk'un özgeçmişi-

Necmettin Coruk, 1976 yılında Tokat'ın Sulusaray ilçesinde doğdu.

Coruk, uzun yıllar ilçede mali müşavir olarak görev yaptı.

Necmettin Coruk evli ve 2 çocuk babası

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:27 Kaynak: AA

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