Tokat'ın Sulusaray İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Necmettin Coruk kazandı.
Tokat
'ın Sulusaray
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Necmettin Coruk
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Necmettin Coruk bin 624, MHP
adayı Sinan Genç
bin 172, CHP
adayı Memet Alkan
23 oy aldı.
-Coruk'un özgeçmişi-
Necmettin Coruk, 1976 yılında Tokat'ın Sulusaray ilçesinde doğdu.
Coruk, uzun yıllar ilçede mali müşavir olarak görev yaptı.
Necmettin Coruk evli ve 2 çocuk babası
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:27 Kaynak: AA
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