Turhal Sanayi Sitesi'nde Tevfik ve Hüseyin Geçgel kardeşler, kendilerine ait hurdalıkta eski yangın tüpünün vanasını spiral makinesi ile kesmeye çalıştıkları sırada patlama meydana geldi.

Kaynak: AA

Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.