Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı

23.09.2022 17:38
Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde eski yangın tüpünün, vanası kesilirken patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde eski yangın tüpünün, vanası kesilirken patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Turhal Sanayi Sitesi'nde Tevfik ve Hüseyin Geçgel kardeşler, kendilerine ait hurdalıkta eski yangın tüpünün vanasını spiral makinesi ile kesmeye çalıştıkları sırada patlama meydana geldi.

Bu sırada iş yerinin önünde oturan babaları Arslan Geçgel'in ayağına yangın tüpünden kopan parça çarptı. Yaralanan Geçgel, ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta eski yangın tüpü, vanası kesilirken patladı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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