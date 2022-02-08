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Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti tesadüfen fark edildi! - Son Dakika

Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti tesadüfen fark edildi!

08.02.2022 13:52

Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti yaklaşık 15 yıl önce bir fotoğraf sanatçısı tarafından fark edildi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Işıklandırma çalışması yaparak insan siluetini daha net ortaya çıkaracağız." açıklamasında bulundu.

Roma döneminde yol güvenliğinin sağlanması için kurulan Tokat Kalesi, gizli geçitleri ve yeni ortaya çıkan diğer özellikleri ile gizemlerle dolu. Osmanlı Devleti zamanında Kont Drakula olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad'ın 15'inci yüzyılda esir tutulduğu kalede, tesadüfen fark edilen insan silueti şaşkınlığa neden oluyor.

Tesadüfen fark edildi: Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti dikkat çekiyor

GÜN BATIMINDA DAHA NET GÖRÜLÜYOR

Şehre hakim bir noktada sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş olan kalede bulunan insan yüzü silueti, kent merkezinden rahatlıkla görülebiliyor. Burnu, ağzı ve çenesi ile sırt üstü yatan bir insanı andıran görüntü, gün batımında daha da belirgin hale geliyor.

Tesadüfen fark edildi: Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti dikkat çekiyor

IŞIKLANDIRMA YAPILARAK GECE DE BELİRGİN HALE GETİRİLECEK

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi kaledeki insan yüzü siluetinin yaklaşık 15 yıl önce bir fotoğraf sanatçısı tarafından fark edildiğini söyledi. Kaya parçalarının oluşturduğu insan siluetinin belirgin bir şekilde fark edilebildiğini belirten Başkan Eroğlu, "Özellikle yaz aylarında gün batımında insan silueti daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Biz orada ışıklandırma çalışması yaparak insan siluetini ortaya çıkaracağız. Geceleri de kaledeki insan silueti ortaya çıkmış olacak" dedi.

Kaledeki gizemli yüzü evliyaya benzeten vatandaşların yanı sıra eşsiz tabiat olayının kentin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirenler de oldu.

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Osmanlı Devleti, Eyüp Eroğlu, Tokat, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti tesadüfen fark edildi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat Kalesi'nde beliren insan silueti tesadüfen fark edildi! - Son Dakika
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