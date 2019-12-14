Tokat kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü kadının babası benim gibilerin içi yanıyor - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından kazma sapıyla dövülerek öldürülen Aslı Şahin, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verildi. Şahin'in babası Ali Yılmaz, daha önce yanlarına geldiğini ve sığınma evinde kaldığını belirterek, Kızımı sopa ile döve döve öldürmüş. Benim gibilerin içi yanıyor. Devlet bu tür durumda olanları korusun dedi.

Darıca'ya bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi ve 2 çocuk babası Orhan Şahin, 6 yıl önce, Aslı Şahin ile ikinci evliliğini yaptı. Çiftin bu evlilikten 1 çocuğu oldu. Orhan Şahin iddiaya göre, çarşamba gecesi kendisini aldattığı iddiasıyla Aslı Şahin ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken Orhan Şahin, eşini kazma sapıyla dövmeye başladı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır yaralanan Aslı Şahin'in burnu da kırıldı. Olayın ardından çift uyumak için odalarına geçti. Sabaha karşı fenalaşan Aslı Şahin, kendisini döven eşi ve 16 yaşındaki üvey kızı tarafından banyoya götürüldü. Bir süre sonra Orhan Şahin, eşini tekrar yatağına yatırdı. Orhan Şahin öğle saatlerinde yatağına bakmaya gittiği eşinin nefes almadığını fark etti. Bunun üzerine eve polis çağırdı. İhbarla eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Aslı Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşini öldürdüğünü söyleyen Orhan Şahin ise gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre geçirdiği iç kanama sonucu öldüğü belirlenen Aslı Şahin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine getirildi. Aslı Şahin öğle namazı sonrası ilçedeki Merkez Cami'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında şehir kabristanlığında toprağa verildi.

'BENİM GİBİ NİCELERİN İÇİ YANIYOR'

Kızının 31 Ekim'de Tokat'ta sığınma evine girdiğini 18 Kasım'da ise kocasının ikna ederek geri götürdüğünü söyleyen Ali Yılmaz, Benim kızımı nasıl götürdü, ne yaptı bilemiyoruz. Ben bu adamdan sonun kadar şikayetçiyim. Benim gibilerin de canları yanmasın, devletimizin buna bir son bulsun. Kadınlar ölüyorsa bunların suçu kadın olması mı Devletimiz buna bir çare bulsun. Ben böyle canilerin en son ne ceza alması lazımsa onu istiyorum. Devlet benim hakkımı arasın. Benim içim yanıyor. Benim gibi nicelerin içi yanıyor. Bu nasıl bir dünya dedi

'SOPA İLE DÖVE DÖVE ÖLDÜRMÜŞ'

Sığınma evine gitmeden önce kızının Tokat'a yanlarına geldiğini ifade eden baba Yılmaz, Bana dedi ki, 'Baba sen beni sığınma evine ver. Bakarsın onu silahı var. Gelir size başka bir şeyler yapar. Sizin de başınız derde girer. Beni sığınma evine ver. Ben orada dilekçemi veririm' dedi. Darp raporu almıştı zaten. Geçici olarak sığınma evine gitmek istedi. Bu daha öncede girmiş İstanbul'da 3-4 sefer sığınma evlerine, benim bundan haberim yok. Daha sonra haberini aldık. Bunun her gün canını yakmış, sopa ile döve döve öldürmüş. Bunun suçu ne. Benim için yanıyor arkadaş, devletimizden ricamız böyle kişilere sahip çıksın diye konuştu.

Görünrtü Dökümü

-Cenaze namazından görüntü

-Cenazenin götürülüşü

-Babasının konuşmaları

Haber-Kamera Fatih YILMAZNİKSAR (Tokat),(DHA)