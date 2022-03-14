Tokat'ta 3. kattan düşen Afgan kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta 3. kattan düşen Afgan kadın yaralandı

14.03.2022 12:28
Tokat'ta 3. kattan düşen Afgan kadın yaralandı

Tokat'ta 3. kattaki evinin penceresinden düşerek yaralanan Afganistan uyruklu kadın tedavi altına alındı.

Tokat'ta 3. kattaki evinin penceresinden düşerek yaralanan Afganistan uyruklu kadın tedavi altına alındı.

Ali Paşa Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında yaşayan 23 yaşındaki Beşta Feyzi, evinin penceresinden beton zemine düştü. Kadını görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Genç kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kadının eşi Zübeyir Feyzi ve yakınları gözyaşı döktü.

Bu arada kadının düşme anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ta 3. kattan düşen Afgan kadın yaralandı
Tokat'ta 3. kattan düşen Afgan kadın yaralandı
Tokat'ta 3. kattan düşen Afgan kadın yaralandı
Tokat'ta 3. kattan düşen Afgan kadın yaralandı

YORUMLAR
500
Sinop, Tokat ve Kastamonu'da 171 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Sinop, Tokat ve Kastamonu'da 171 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı MHP'li Bulut: 'Kasetle dizayn edilen yeni CHP, Cumhuriyeti kuran CHP değildir' MHP'li Bulut: 'Kasetle dizayn edilen yeni CHP, Cumhuriyeti kuran CHP değildir'

Afganistan, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta 3. kattan düşen Afgan kadın yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 13:19:03. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta 3. kattan düşen Afgan kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement