Tokat'ta 3. kattan düşen Afgan kadın yaralandı - Son Dakika

Tokat'ta 3. kattaki evinin penceresinden düşerek yaralanan Afganistan uyruklu kadın tedavi altına alındı.
Ali Paşa Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında yaşayan 23 yaşındaki Beşta Feyzi, evinin penceresinden beton zemine düştü. Kadını görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Genç kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kadının eşi Zübeyir Feyzi ve yakınları gözyaşı döktü.
Bu arada kadının düşme anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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