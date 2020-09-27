Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Tokat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çamlıbel beldesi Aktepe köyü Sarılık mevkisindeki ormanlık alanda 4 ayrı yerde çıkan yangına, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ile ilçelerden gelen ekipler ve yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi.

Beş saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangınında yaklaşık 30 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkışına neden olduğu iddiası ile bir çoban gözaltına alındı.