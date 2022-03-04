Tokat'ta devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

04.03.2022 21:11
Tokat'ta devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Harun Bilgen (44) yönetimindeki 60 TD 868 plakalı otomobil, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Akif Müfit Belgin (15), Nurullah Aydın (16), Aleyna Biler (14), Seher Elalir (15) ve Rabia Bilgen (17) yaralandı.

Yaralılar Sulusaray İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Araçtakilerin Tokat'tan Yozgat'ın Kadışehri ilçesindeki cenazeye katılmak için gittikleri öğrenildi.

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Cenazeye giderken kaza yaptılar: 6 yaralı Cenazeye giderken kaza yaptılar: 6 yaralı Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Sulusaray, Otomobil, Hisarcık, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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