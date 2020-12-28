Tokat'ta, engelliler adıyla toplanan yardımlara karşı uyarı - Son Dakika

Tokat'ta, engelliler adıyla toplanan yardımlara karşı uyarı

28.12.2020 14:29
Tokat'ta, engelliler adıyla toplanan yardımlara karşı uyarı, System.String[]

TÜRKİYE Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras, son dönemde engellilerin adını kullanarak para toplayan kişilere sık rastlandığını belirterek "Başka illerden gelip dergi, kalem gibi malzemeler satmak için engellilerle ilgili söyleyenlere kimse itibar etmesinler" dedi.

TÜRKİYE Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras, son dönemde engellilerin adını kullanarak para toplayan kişilere sık rastlandığını belirterek "Başka illerden gelip dergi, kalem gibi malzemeler satmak için engellilerle ilgili söyleyenlere kimse itibar etmesinler" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras şehir dışından gelip Tokat'ta engellilere yardım adı altında dergi ve gazete satanlara tepki gösterdi. Aras, engellilerin adını kullanarak para toplayan kişilere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.Başka illerden Tokat'ta gelerek engellilerin adını kullanarak bu tür satışlar yapıldığını öğrendiklerini belirten Başkan Ali Aras, "Evlere girerek, köylere giderek engelliler üzerinden rant yapmak isteyenler var. Bunlar tamamen resmi dilenci pozisyonundadırlar. Dernek kurarak il il gezmeleri bizi dernek olarak ve vatandaş olarak rahatsız etmektedir. Üç gündür aldığımız bilgilere göre bu şahıslar dağ köylerine kadar gidiyorlar. En son İl Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Dernekler Müdürlüğümüz ile görüşmemde bunların izni olmamasına rağmen Tokat'ta apartman apartman gezdiklerini öğrendim. Bu kapsamda şikayetler geldi. Bütün kamu kurum kuruluşlarına ve özellikle Tokatlı hemşerilerime sesleniyorum; başka illerden gelip dergi, kalem gibi malzemeler satmak için engellilerle ilgili söyleyenlere kimse itibar etmesin. Çünkü bu paralar kimlere gidiyor, kimlerden geliyor bilinmiyor. Bilinmeyen yönleri çoktur. Bu paralar hangi kaynaklara aktarılıyor, kimler yiyor bilinmiyor" dedi. 'DEVLETİMİZ YANIMIZDA'

Aras, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve engellilerin ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek  "Ben yıllardır dernek başkanlığı yaptım. Bir tane dilenen engellimiz yoktur. Çünkü bütün ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor. Devletimizin eli bütün engellilerimizin üzerinde" dedi.


Tokat'ta, engelliler adıyla toplanan yardımlara karşı uyarı
Tokat'ta, engelliler adıyla toplanan yardımlara karşı uyarı

Türkiye Sakatlar Derneği, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta, engelliler adıyla toplanan yardımlara karşı uyarı - Son Dakika


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