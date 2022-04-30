Işıkta bekleyen araçlara tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Işıkta bekleyen araçlara tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

30.04.2022 00:29

Tokat'ta fındık kabuğu yüklü tırın ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta fındık kabuğu yüklü tırın ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet Demir idaresindeki 27 AP 9264 plakalı fındık yüklü tır, Tokat- Sivas kara yolu Çevre Yolu Kavşağı'nda ışıkta bekleyen Semih Kaya yönetimindeki 55 ES 670 plakalı otomobile ve Ali Nayir'in kullandığı 60 ACU 683 plakalı otomobile çarptıktan sonra sürücüsü öğrenilemeyen 41 AFS 494 plakalı minibüse çarparak 200 metre sürüklendikten sonra devrildi.

Kaza sonrası tırda çıkan yangın Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada yaralanan sürücü Nayir ile minibüsteki iki kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı şehir içi minibüslerinin durağındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Işıkta bekleyen araçlara tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Işıkta bekleyen araçlara tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Işıkta bekleyen araçlara tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Işıkta bekleyen araçlara tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Işıkta bekleyen araçlara tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Işıkta bekleyen araçlara tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Işıkta bekleyen araçlara tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Işıkta bekleyen araçlara tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Işıkta bekleyen araçlara tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Işıkta bekleyen araçlara tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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