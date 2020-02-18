Tokat'ta kara yolu yatırımları devam ediyor - Son Dakika
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Tokat'ta kara yolu yatırımları devam ediyor

7 saat önce

Tokat Valisi Ozan Balcı ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli'den devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Tokat'ta kara yolu yatırımları devam ediyor, System.String[]

Tokat Valisi Ozan Balcı ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli'den devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Çevre Yolu şantiyesinde gerçekleştirilen toplantıda OSB-Çevre Yolu bağlantısı, Tokat Niksar, Turhal Amasya, Turhal Zile Alaca, Tokat Sivas yolları, Tokat Çevre yolu heyelan ıslahı ve köprü yapım çalışmaları ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.

Balcı, Organize Sanayi Bölgesi-Çevreyolu bağlantı yolları ve yol kavşağı çalışmalarının mayıs ayı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Üretici ve sanayicinin dostu olarak Karayolları çalışmalarının destekçisi olduğunu belirten Balcı, yapılacak yol ve kavşakların Tokat ve OSB'ye hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.

Balcı, Sivas-Tokat arası Çamlıbel mevkisinde 9 kilometrelik yolda düzeltme ve iyileştirme çalışmaları da yapılacağını belirterek, Niksar-Tokat yolunda 31 kilometrelik, Niksar-Dönekse yolunda ise 2 kilometrelik çalışma yapılacağını anlattı.

Amasya-Turhal yolundaki kavşakların da yapılacağını aktaran Balcı, Turhal-Zile-Alaca yolu çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Reşadiye- Aybastı yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşanan yol kapanmalara karşı burada yapılan bakımevinde sona gelindiğini dile getiren Balcı, bakımevinde konuşlanacak Karayolları ekiplerinin sürücülerin mağduriyet yaşamaması için yolu sürekli kontrol altında tutacaklarını kaydetti.

Turhal, Niksar, Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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