Tokat'ta kayıp zihinsel engelli genci jandarma buldu - Son Dakika

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genci jandarma buldu.

İlçeye bağlı Çakırlı köyünde yaşayan 23 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Şahin, dün ormanlık alanda kayboldu.

Yakınlarının jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasının ardından jandarma, komando ve AFAD ekipleri, termal özellikli drone kullanarak genci aramaya başladı.

Jandarma ekipleri gece saatlerinde Keçiköy Yaylası'nda buldukları genci, ailesine teslim etti.

Bu arada Reşadiye Kaymakamı Hülya Yavuz, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.