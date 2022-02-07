Tokat'ta park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Tokat'ta park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ebru Aktaş'ın kullandığı 60 KT 603 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sanayi sitesinde park halindeki kamyona çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Aktaş, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ebru Aktaş'ın, Irak'ın kuzeyinde 10 Haziran 2018 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş'ın eşi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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