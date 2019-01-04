Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Şehitlerin İsimleri Okullara Verildi

Tokat'ta Şehitlerin İsimleri Okullara Verildi

1 saat önce

Tokat'ta 11 okula şehitlerin isimleri verildi.

Tokat'ta Şehitlerin İsimleri Okullara Verildi, System.String[]
Tokat'ta 11 okula şehitlerin isimleri verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatanın bütünlüğü ve Türk milletinin selameti için canlarını esirgemeyen şehitleri hatırlamak, hatıralarını ebediyete kadar yaşatmak istedikleri belirtildi.

Gelecek nesillerin de vatanını ve milletini seven, gerektiğinde gözünü kırpmadan vatan ve maneviyat uğrunda şehadete yürüyecek kahramanlar olarak yetişmesinin önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ad Verme Komisyonunun teklifi ve Valilik makamının onayı ile Tokatlı 11 şehidin adının 11 okula verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şehitlerin ve adlarının verildiği okulların isimleri şöyle sıralandı:

"Turhal Üçyol İlkokulu - Turhal Üçyol Şehit Halil Gedik İlkokulu, Turhal Kat İlk/Ortaokulu - Turhal Kat Şehit Yalçın Öztürk İlk/Ortaokulu, Yeşilyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi - Yeşilyurt Şehit Yusuf Parlak Çok Programlı Anadolu Lisesi, Yeşilyurt Anaokulu- Yeşilyurt Şehit Ali Gülhan Anaokulu, Zile İmam Hatip Ortaokulu - Zile Şehit Emre As İmam Hatip Ortaokulu, Zile Derebaşı İlkokulu - Zile Derebaşı Şehit Ömer Çakır İlkokulu, Niksar İmam Hatip Ortaokulu - Niksar Şehit Bülent Ay İmam Hatip Ortaokulu, Niksar Gökçeli İlkokulu - Niksar Gökçeli Şehit Necmettin Yiğit İlkokulu, Çat Şehit Üsteğmen Ragıp Yılmaz İlkokulu - Çat Şehit Adem Gövce İlkokulu, Erbaa Karayaka İlkokulu - Erbaa Karayaka Şehit Sait Uslu İlkokulu, Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Kütüphanesi - Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dursun Ertuğrul Önkuzu Okul Kütüphanesi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:00 Kaynak: AA

Turhal, Zile, Tokat, Güncel
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