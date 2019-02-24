Tokatspor - Kahramanmaraşspor: 3-1

STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu
(xx), Armağan Çekimez (xx), Okan Akbal (xx)
TOKATSPOR: Akın İsmail (xx)- Emrah
(xx), Azad (xx), Berat Çetinkaya
(xx),Bilal (xx) (Dk.80 Muhammet ), Berat Tosun
(xxx) (Dk.21 Fırat
xx), Onur (xxx), Noyan (xx), Ahmet (xxx) (Dk 74 Enes xx), Ömer (xx), Anıl (xx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xx) - Lider (xx), Oğuz (xx), Burak Şamil (xx), Fatih Çiplak
(xx) (Dk.46 Zeki xx), Yusuf (xx), Fatih Kamacı (xx), Burak Can
(xx), Hurşit (xxx), Aziz (xx) (Dk 73 Mehmet XX), Yasin (xx)
GOLLER: Dk.9 Onur, Dk.20 Berat Tosun (P), Dk.63 Ahmet (Tokatspor), Dk.1 Hurşit (Kahramanmaraşspor
)
SARI KARTLAR: Emrah,Ömer, Ahmet, Anıl, (Tokatspor) Yunus, Zeki, Hürşit (Kahramanmaraşspor) TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, kendi sahasında Kahramanmaraşspor'u 3-1 yendi.
1'nci dakikada Kahramanmaraş atağında ceza sahası dışında topla buluşan Hurşit'in şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
4'üncü dakikada ceza sahasının solundan kullanılan serbest vuruşunda Berat Çetinkaya'nın kafa vuruluşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
9'uncu dakikada Tokatpspor atağında ceza saha içerisinde Yusuf Onur
'a yapılan faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Onur'un kullandığı penaltında top ağlarla buluştu: 2-1.
65'nci dakikada Tokakspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet'in vuruşu filelere gitti: 3-1.
Karşılaşma Tokatspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
- Tokat