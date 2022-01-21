Üye Girişi
Tokayev, Kazakistan'daki olayların sosyal adaletsizlikten kaynaklandığını söyledi - Son Dakika

Tokayev, Kazakistan'daki olayların sosyal adaletsizlikten kaynaklandığını söyledi

21.01.2022 13:31
Tokayev, Kazakistan'daki olayların sosyal adaletsizlikten kaynaklandığını söyledi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaşanan son olayların zengin ile fakir arasındaki uçurumun kabul edilemez bir düzeye ulaşmasından kaynaklandığını söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaşanan son olayların zengin ile fakir arasındaki uçurumun kabul edilemez bir düzeye ulaşmasından kaynaklandığını söyledi.

Tokayev, iş dünyası temsilcileriyle yaptığı toplantıda, ay başında ülke genelinde yaşanan isyanların, yıllardır biriken sorunları açığa çıkardığını belirtti.

Şu anda devletin toplumsal düzeni temelinden dönüştürmek gibi stratejik bir görevle karşı karşıya olduğunu ifade eden Tokayev, "Zengin ile fakir arasındaki uçurum kabul edilemez düzeye ulaştı." dedi.

Tokayev, ülkedeki isyanların sosyal eşitsizlikten kaynaklandığına işaret ederek "Bu durum, terörist militanlar ile onların arkasındaki komplocular tarafından kullanıldı." diye konuştu.

Kazakistan'daki servetin yarısının yalnızca 162 kişinin elinde olduğuna ilişkin uluslararası araştırma şirketlerinin iddialarını doğrulayan Tokayev, ülkede yetenekli girişimcilerin imkanlarını kısıtlayan ve çoğu sermayenin tek elde bulunduğu mevcut oligopol sistemin acil değiştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yatırımcıların yükümlülüklerine ilişkin politikanın da gözden geçirileceğine işaret eden Tokayev, "Yabancı yatırım mücadelesinin yoğunlaştığı günümüz ortamında, yerli rezervlere daha fazla güvenmemiz gerekiyor. Burada yerli şirketlerin fonlarından bahsediyorum. Geleceğini Kazakistan ile kuranların paralarını yine buraya yatırması gerekir. Bu sizin Kazakistan'a karşı sosyal ve siyasi sorumluluğunuzdur. 'Burada kazanırız, orada harcarız' ilkesinin artık pratikte var olma hakkı yok." değerlendirmesini yaptı. ???????

Tokayev, ülkede siyasi dönüşüm politikasını devam ettireceğini belirterek "Toplumun modernleşmesi ve siyasi dönüşüm politikasını sürdüreceğim. Reformların yönü belli. Bu, serbest piyasaya, sosyal odaklı çeşitlendirilmiş ekonomiye geçiş." ifadelerini kullandı.

Tokayev, Kazakistan'daki olayların sosyal adaletsizlikten kaynaklandığını söyledi
Tokayev, Kazakistan'daki olayların sosyal adaletsizlikten kaynaklandığını söyledi

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokayev, Kazakistan'daki olayların sosyal adaletsizlikten kaynaklandığını söyledi - Son Dakika


Kar altında kaybolan araçlarını 4 gün sonra çıkardılar Kar altında kaybolan araçlarını 4 gün sonra çıkardılar         
19:41
THY, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarını iptal etti THY, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarını iptal etti         
19:30
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı         
17:32
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
19:29 THY, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarını iptal etti
19:29 Öğrencilerine son kez karne veren öğretmen tören sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti
19:11 Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı
19:10 Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı?
19:09 Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı
18:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 önemli başlık sürekli bizim gündemimizde: Yatırım, istihdam, ihracat, üretim
18:41 Ölen adamın evinin çevresini kazan polis ekipleri, karşılaştıkları manzarayla dehşete düştü!
18:28 İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı
18:20 Acun Ilıcalı'ya ilk destek Karagümrük'ten geldi!
17:52 Eksi 16 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 19:45:01. #1.11#
SON DAKİKA: Tokayev, Kazakistan'daki olayların sosyal adaletsizlikten kaynaklandığını söyledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement