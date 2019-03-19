Son Dakika Haberleri: Tokyo'nun İstanbul'u Yenmesi Sonrası Rüşvet ve Yolsuzlukla Suçlanan Japonya Olimpiyat Komitesi...
BBC

Tokyo'nun İstanbul'u Yenmesi Sonrası Rüşvet ve Yolsuzlukla Suçlanan Japonya Olimpiyat Komitesi...

1 saat önce

Tokyo'nun 2020 Olimpiyatları'nı düzenlemeye hak kazandığı adaylık yarışında oy veren delegelere rüşvet verdiği iddia edilen ve yolsuzlukla da suçlanan Tsunekazu Takeda istifa etti.

Tokyo'nun İstanbul'u Yenmesi Sonrası Rüşvet ve Yolsuzlukla Suçlanan Japonya Olimpiyat Komitesi..., System.String[]
Tokyo'nun 2020 Olimpiyatları'nı düzenlemeye hak kazandığı adaylık yarışında oy veren delegelere rüşvet verdiği ve yolsuzluk yaptığı iddia edilen Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Tsunekazu Takeda istifa etti.

Tsunekazu Takeda, Olimpiyatlar'ın selameti için istifa kararı aldığını söyledi.

Takeda, Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında Japonya Olimpiyat Komitesi'ne istifasını sundu ve Haziran ayında emekli olacak.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarını soruşturan Fransız savcıların Takeda'yı sorgulayıp sorgulamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Tsunekazu Takeda aslında bu yıl emekli olacaktı. Ancak hakkındaki iddialar dile getirilmeden önce görev süresinin uzatılması ve Tokyo Olimpiyatları'nın bitimine dek başkanlığı sürdürmesi planlanmıştı.

Takeda'nın istifasıyla boşalan Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanlığı'na en güçlü aday olarak komitenin Kıdemli Yönetim Kurulu Üyesi Yasuhiro Yamaşita gösteriliyor. Yamaşita 1984 Los Anageles Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmış eski bir judocu.

Komitenin yeni başkanı, Haziran ayında seçilecek.




Tokyo, İstanbul'u yenmişti

2013'te yapılan ve İstanbul ile Tokyo'nun finale kaldığı 2020 Yaz Olimpiyatları adaylık yarışını Tokyo kazanmıştı. Takeda, zafere ulaşan Japon adaylık komitesinin de başındaydı.

2016 Rio Olimpiyatları'ndaki yolsuzlukları araştıran Fransız savcılar, soruşturmayı Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın adaylık sürecini de içine alacak şekilde genişletti.

Paris Savcılığı da geçen yıl Aralık ayında Takeda'yı, Singapurlu bir lobi şirketi aracılığıyla, Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Afrikalı bir delegenin oğlu eliyle diğer Afrikalı delegelere oylarını Tokyo lehine kullanmaları için 2 milyon dolar tutarında rüşvet vermekle suçladı.

Takeda ise baştan beri suçsuz olduğunu, ödenen paraların rüşvet değil yasal lobicilik faaliyeti ücreti olduğunu söylüyor.

Ancak Takeda'nın aynı zamanda pazarlama faaliyetlerinden sorumlu üyesi olduğu Uluslararası Olimpiyat Komitesi, rüşvet skandalının, 16 ay gibi kısa bir süre kalan Olimpiyatlar'ın imajını etkilemesinden endişeleniyor.

Bu nedenle uzun zamandır Japonya içinden ve dışından Takeda'nın istifası yönünde gittikçe yoğunlaşan bir baskı vardı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın Temmuz'da Japonya'da yapılacak bir etkinliği protesto edeceği ve ülkeye gelmeyeceği de iddia edilmişti.

2016 Rio Olimpiyatları'nı düzenleyen Brezilya Olimpiyat Komitesi'nin başkanının olimpiyatların bitiminden sonra rüşvet suçlamalarıyla tutuklanması üzerine Uluslararası Olimpiyat Komitesi, etik kurallarında değişikliğe giderek rüşvet iddiaları ve delegelerin aday ülkeler tarafından ağırlanmasına ilişkin esasları yeniden gözden geçirmişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:09 

Japonya, Tokyo, Dünya
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