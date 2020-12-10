Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nın 8'incisi Tunus'ta düzenlenecek - Son Dakika

Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nın 8'incisi Tunus'ta düzenlenecek

10.12.2020 04:57
Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nın 8'incisi Tunus'ta düzenlenecek, System.String[]

Japonya'nın sponsorluğundaki Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nın 8'incisinin Tunus'ta düzenleneceği bildirildi.

Japonya'nın sponsorluğundaki Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nın 8'incisinin Tunus'ta düzenleneceği bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Afrika'da 4 ülkeyi kapsayan ve 14 Aralık'a kadar sürmesi planlanan turunun ilk durağı Tunus'ta temaslarda bulundu.

Burada düzenlenen toplantının basına açık kısmında konuşan Bakan Motegi, Japonya ile Tunus arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

"Japonya ve Tunus yatırım ve vergi açısından iş ortamlarını ileriye götürmelerinde mutabık kaldı." ifadesini kullanan Motegi, iki ülke ilişkilerin genişletileceğini söyledi.

Motegi, Asya'dan Afrika'ya uzanan bölgede seyrüsefer serbestiyeti, hukukun üstünlüğü ve serbest ticaret ağının korunması ve geliştirilmesi için "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun önemine değindi.

Toplantı sonrası kamu yayıncısı NHK'ya konulan Motegi, "Ortadoğu ve Afrika'ya giriş kapısı olarak Tunus önemli bir partner. Tunus'un istikrarı ve kalkınması için ekonomik iş birliği dahil mümkün olduğunca destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Motegi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Tunus'a tıbbi malzeme ve sağlık ekipmanı desteğinin sürdürüleceğini de dile getirdi.

Kyodo ajansının haberine göre toplantıda, Kenya'nın 2016'daki organizasyonundan sonra, Tunus ikinci Afrika ülkesi olarak 2022'de Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nın (TICAD) 8'incisini düzenleyecek.

Japonya'nın 19932te başlattığı, uluslararası kuruluş delegeleri ile Afrika ülkeleri ve Japonya'dan iş dünya temsilcilerini buluşturan TICAD platformu, iş ortamlarının geliştirilmesi için yüksek düzeyli diyalog fırsatı sunuyor.

Mevkidaşı Othman Jerandi'nin hastalığı sebebiyle katılamadığı toplantıda Tunus Dışişlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Ali Nafti konuştu.

Ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) 2020-21 dönemi geçici üyeliği anımsatan Nafti, ikili ilişkilerin derinliğini artırmak istediklerini söyledi.

Ziyaretinde Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşen Motegi'nin sonraki durakları Mozambik, Güney Afrika ve Morityus olacak.

Japonya, Afrika, Tokyo, Tunus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nın 8'incisi Tunus'ta düzenlenecek - Son Dakika


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