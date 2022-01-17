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Tokyo ve çevresinde Kovid-19'a karşı kısmi OHAL gelebilir - Son Dakika

Tokyo ve çevresinde Kovid-19'a karşı kısmi OHAL gelebilir

17.01.2022 08:02
Tokyo ve çevresinde Kovid-19'a karşı kısmi OHAL gelebilir

Japonya'da günlük Kovid-19 vakalarının yılbaşından beri yükselmesi başkent bölgesinde kısmi olağanüstü hali (OHAL) gündeme getirdi.

Japonya'da günlük Kovid-19 vakalarının yılbaşından beri yükselmesi başkent bölgesinde kısmi olağanüstü hali (OHAL) gündeme getirdi.

Tokyo Metropol Valiliği, kentte günlük Kovid-19 vakalarının 4 binin üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "(Vaka sayıları) Görülmemiş oranda yükseliyor, sadece metropol bölgede değil, birçok yerde." dedi.

Matsuno, başkent yerel yönetimince talep edilmesi halinde, Tokyo'da kısmi OHAL uygulamasına yönelik hazırlığı gündeme alacaklarını söyledi.

Vakaların artış trendini koruduğu Tokyo çevresindeki Saitama, Çiba ve Kanagawa bölgelerinin de aynı uygulamaya tabi tutulacağı kaydedildi.

Kyodo ajansı ülke genelinde virüs vakalarının, Ağustos 2021 sonrası ilk kez 25 bin seviyesini aştığını bildirmişti.

1 Ocak 2022'de tespit edilen ülke geneli vaka sayısının 457 olduğu dikkate alındığında son iki haftada günlük vaka sayısı 50 kat artış göstermişti.

Japonya'da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı 20 Ağustos 2021'de 25 bin 992 olarak kayda geçmişti.

Halihazırda kısmi OHAL, Yamaguçi, Hiroşima ve Okinawa'da uygulanıyor.

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Olağanüstü Hal, Japonya, Kabine, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo ve çevresinde Kovid-19'a karşı kısmi OHAL gelebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokyo ve çevresinde Kovid-19'a karşı kısmi OHAL gelebilir - Son Dakika
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