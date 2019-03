Tollu: "Erdemli'yi Sanat Kenti Haline Getirmek İçin Birçok Projeye Hayat Verdik"

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu , Erdemli'yi sadece alt yapı noktasında değil, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle de desteklediklerini belirterek, "Erdemli'yi sanat kenti haline getirmek için birçok projeye hayat verdik" dedi. Erdemli Belediyesi , ilçedeki sanatsal ve kültürel faaliyetleri geliştirmek ve çoğaltmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu , bir taraftan Kültür Merkezinde her hafta cuma günü farklı bir oyunla sanatseverlerin karşısına çıkarken, bir taraftan da 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşa tiyatro eğitimi veriyor. Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Deniz Sandalcı , vatandaşları her hafta cuma günü saat 19.00'da başlayan gösterimlere davet ederek, Erdemli'nin kültür kenti haline dönüşmesi adına çalışmaların devam edeceğini belirtti.Fırsat buldukça gösterimlere katılan Erdemli Belediye Başkanı Tollu da sanatın ve kültürün gelişmesi adına yapılan tüm faaliyetlerin destekçisi olduklarını vurguladı. İlçeyi sanatın başkenti haline getirmek adına Ayaş Antik Tiyatro Festivali, Kızkalesi Film Günleri gibi birçok projeye hayat verdiklerini ifade eden Tollu, özellikle yaz sezonu sonunda gerçekleştirdikleri Elause Sebaste Antik Kenti Tiyatro Festivali ile yaklaşık 2000 yıl sonra tarihi amfinin perdelerini araladıklarını ve ulusal tiyatrocuları bir araya getirdiklerini dile getirdi. Tollu, "Erdemlimizi sadece alt yapı noktasında değil, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle de destekliyoruz. Çünkü gelişmenin tek taraflı olamayacağını çok iyi biliyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için resimden halk danslarına, tiyatrodan müziğe kadar birçok alanda çalışma ortamı oluşturduk. Düzenlediğimiz festivallerle ilçede turizmi canlandıracak faaliyetler gerçekleştirdik. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak adına sosyal yaşam alanları oluşturarak eğitimlerini destekledik. Tüm bunları yaparken tek amacımız, ülkeye ve millete hayırlı bireyler yetiştirmek" ifadelerini kullandı.Şehrin ilk tiyatrosunun kendi dönemlerinde kurulduğunu kaydeden Tollu, 15 kişi ile başladıkları bu serüvende bugün 300 kişilik bir ekibin olduğunu söyledi. Erdemli'nin bu konuda önemli özlemleri olduğunu vurgulayan Tollu, vatandaşları sanatsal anlamda daha çok güzelliklerle buluşturmak adına bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - MERSİN