Tomarza'da Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Tomarza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Tomarza Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Jandarma Komutan Halil Kocadağ, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kurt, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllar süren meslek hayatında ilk defa Öğretmenler Günü'nü buruk ve sönük kutladıklarını söyledi.

Kendilerine bu günü armağan eden Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit ve Kovid-19'dan hayatını kaybeden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyen Kurt, bütün meslektaşlarının gününü tebrik etti.