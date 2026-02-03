Tomarza'da Sağlıklı Yaşa Projesi İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tomarza'da Sağlıklı Yaşa Projesi İlgi Gördü

Tomarza\'da Sağlıklı Yaşa Projesi İlgi Gördü
03.02.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tomarza'da düzenlenen 'Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Gülümse projesi yoğun ilgi gördü.

Tomarza'da düzenlenen 'Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Gülümse projesi yoğun ilgi gördü. Proje kapsamında katılımcılara ağız ve diş sağlığı, hijyen ve sağlıklı beslenme eğitimi verildi.

Tomarza Kaymakamlığı koordinesinde, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi işbirliği ile başlatılan 'Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Gülümse' projesi kapsamında Tomarza Şehit İbrahim Akarsu İmam Hatip Ortaokulu'nda program düzenlendi. Ağız ve diş sağlığı, hijyen ve sağlıklı beslenme konularında katılımcılara uygulamalı eğitim verildi.

Programa, Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza TSM Başkanı ve hastane başhekiminin yanı sıra ilçemizde görevli hekim ve öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tomarza'da Sağlıklı Yaşa Projesi İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 18:41:37. #7.11#
SON DAKİKA: Tomarza'da Sağlıklı Yaşa Projesi İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.