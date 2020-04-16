Tomarza kaymakamı ve belediye başkanı maske ile eldiven dağıttı - Son Dakika

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu ve Belediye Başkanı Davut Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçedeki semt pazarını ziyaret ederek maske ve eldiven dağıttı.

Balkanlıoğlu ve Şahin, koronavirüsle mücadele kapsamında hijyen kurallarına uymaları için uyarıda bulundukları pazar esnafına ve vatandaşlara belediye öncülüğünde üretilen maske ve eldivenlerden verdi.

Balkanlıoğlu ve Şahin vatandaşları gerekli olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarıp, maskesiz pazar yerine girmenin yasak olduğunu hatırlattı.