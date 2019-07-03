Tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
1 saat önce
Tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 yaralıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
Tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Tavşanlı-Kütahya karayolu 15. kilometresi Şahmelek mevkisinde 34 RK 6622 plakalı hafif ticari araç, Kütahya istikametine giderken 45 AAL 262 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Emre Akın yaralandı.
Kazada yaralanan sürücü Emre Akın, 112 Acil Sevis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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