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Tomur Atagök retrospektifi, İş Sanat’ın Kibele Galerisi’nde
27 dakika önce
Resim sanatımızın önde gelen isimlerinden, doğa ve kadın hakları savunucusu Tomur Atagök'ün retrospektif sergisi "Döngüsel İzler" Kibele Sanat Galerisi'nde.
Resim sanatımızın önde gelen isimlerinden, doğa ve kadın hakları savunucusu Tomur Atagök'ün retrospektif sergisi "Döngüsel İzler" Kibele Sanat Galerisi'nde.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:08
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