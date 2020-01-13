Tomur Atagök retrospektifi, İş Sanat’ın Kibele Galerisi’nde

Resim sanatımızın önde gelen isimlerinden, doğa ve kadın hakları savunucusu Tomur Atagök'ün retrospektif sergisi "Döngüsel İzler" Kibele Sanat Galerisi'nde.

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