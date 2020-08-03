Top modele plajda dayak! Yine Çeşme'deki sabıkalı işletme...

Instagram'dan üç dilde açıklama yayınlayan model "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu

anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı

raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" dedi.

SABIKALI İŞLETME

Geçtiğimiz yıl da The Beach of Momo'da çalışan garsonlar, şezlongda güneşlenen bir kadın müşterinin, üzerine buz atmıştı. Çalışanlar, kendilerini uyaran

erkek müşteriyle de ağız dalaşına girmiş ve tartışma çıkmıştı. 10 garson bir olup, müşteriyi darp etmişti.

Daria Kyryliuk, kanlar içinde kaldığı fotoğrafı Instagram'dan yayınladı, Türkiye'den bir çok ünlü kendi adlarına özür dileyip destek verdi.