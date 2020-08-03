Top modele plajda dayak! Yine Çeşme'deki sabıkalı işletme...

Instagram'dan üç dilde açıklama yayınlayan model "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu
anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı
raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" dedi.
SABIKALI İŞLETME
Geçtiğimiz yıl da The Beach of Momo'da çalışan garsonlar, şezlongda güneşlenen bir kadın müşterinin, üzerine buz atmıştı. Çalışanlar, kendilerini uyaran
erkek müşteriyle de ağız dalaşına girmiş ve tartışma çıkmıştı. 10 garson bir olup, müşteriyi darp etmişti.
Daria Kyryliuk, kanlar içinde kaldığı fotoğrafı Instagram'dan yayınladı, Türkiye'den bir çok ünlü kendi adlarına özür dileyip destek verdi.
I don't wanna keep quiet and tell the story what happened to me, my boyfriend and our group. We were attacked by the security of Momo Beach( C¸es¸me, Turkey). Four girls were punched on the face (including me) and the guys were badly hurt. We gave police detailed reports. We should not turn a blind eye to what happened and stop #stoptheviolenceagainstwomen I am asking my friends to share this story! Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadas¸ım ve grubumuza ne oldugˆunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (C¸es¸me, Tu¨rkiye) gu¨venligˆi bize saldırdı. Do¨rt kız (ben dahil) yu¨zu¨ne yumruk atıldı ve c¸ocuklar ko¨tu¨ yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara ko¨r bir go¨z c¸evirip durmamalıyız #stoptheviolenceagainstwomen #metoo @momodalyan @milliyetcomtr @hurriyetkelebek @hurriyetcomtr @sabah @takvim ? ?? ???? ??????? ? ???????????? ???????, ??? ????????? ?? ????ˆ, ???? ?????? ? ?????ˆ ???????ˆ. ?? ??? ?????? ?????? ???????????? ????? ???? (?????, ??????). ?????? ??????? ???? ?????? ?? ???? (??????? ????), ? ????? ?????? ??????????. ?? ???? ??????? ????????? ??????. ?? ?? ?????? ????????? ????? ?? ??, ??? ?????????! #challengeaccepted ? ????? ???? ??????ˆ ??????? ?????? ????
Daria Kyryliuk (@dariakyryliuk)'in paylaştığı bir gönderi ()