TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir - Son Dakika
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TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir

20.09.2022 12:06

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Sosyal Konut Projesi kapsamında "kurada öncelik tanıyacağız" dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı. Yapılan açıklamada, kişi ve kişiler tarafından para talebinde bulunulması durumunda vatandaşın savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiği belirtildi.

TOKİ'den Sosyal Konut Projesi'yle ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Yaklaşık 4 milyon insanın başvurduğu projeyi fırsata çevirmek isteyen bazı dolandırıcılara karşı vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. İnsanların "Kurada öncelik tanıyacağız" diyerek dolandırılmak istendiğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların savcılıklara başvuru yapması istendi.

"ŞİKAYETLER GELİYOR"

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları Konut sahibi yapan idaremizin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında 'Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği' yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMANIZ GEREKMEKTE"

Öncelikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.V. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora vb. alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekmektedir."

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için TOKİ'nin internet sayfası "www.toki.gov.tr", çağrı merkezi 444 86 54, kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerektiği vurgulandı.

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Son Dakika Emlak TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili 'Kurada öncelik tanıyacağız' diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir - Son Dakika
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