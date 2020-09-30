Toplu ulaşım araçlarında 'Azerbaycan'a' tam destek - Son Dakika

Toplu ulaşım araçlarında 'Azerbaycan'a' tam destek

Büyükşehir Belediyesinden Kardeş ülke Azerbaycan'a destek

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı son birleşiminde, Meclis'te bulunan tüm partilerin ortak imzasıyla Azerbaycan'a destek bildirisi yayımlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aldığı bu karar sonrası yolcu taşımacılığı yapan Balıkesir Toplu Taşıma Daire Başkanlığı merkez ve 20 ilçede vatandaşları taşıyan yolcu otobüslerine Azerbaycan'a destek olarak 'Tek Millet İki Devlet Türkiye-Azerbaycan' paylaşımı yapması otobüslere binen vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. BTT'nin yolcu otobüslerine binen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine Azerbaycan'a verdiği destek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür ederek, Azerbaycan ordusuna Ermenilere karşı yaptıkları savaşta tam destek vererek, her zaman Kardeş Azerbaycan'ın yanında olduklarını ve dualarını Azerbaycan halkı için ettiklerini belirttiler.