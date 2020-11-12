Toplu ulaşımda HES kodu eşleştirme tarihi uzatıldı - Son Dakika

Toplu ulaşımda HES kodu eşleştirme tarihi uzatıldı

12.11.2020 12:17
Toplu ulaşımda HES kodu eşleştirme tarihi uzatıldı, System.String[]

Kayseri'de Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında daha güvenli ulaşım için toplu ulaşımda HES koduna geçiş süreci ile ilgili kartların eşleştirilmesine yönelik süre, olası mağduriyetlerin yaşanmaması için 25 Kasım tarihine uzatıldı.

Kayseri'de Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında daha güvenli ulaşım için toplu ulaşımda HES koduna geçiş süreci ile ilgili kartların eşleştirilmesine yönelik süre, olası mağduriyetlerin yaşanmaması için 25 Kasım tarihine uzatıldı.

Tüm imkanlarını seferber eden ve salgınla kararlılıkla mücadele eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplu ulaşımda kullanılan kartlara HES kodu özelliği getiriyor. Salgının en az hasarla atlatılması ve bulaş riskinin azaltılması kapsamında toplu ulaşımı daha güvenli hale getirmek için HES kodu ile toplu taşıma kartının eşleştirilmesi gerekiyor.

EVDEN RAHATLIKLA EŞLEŞTİRME YAPABİLİRSİNİZ

Daha önce son tarih 15 Kasım olarak belirlenen Toplu Taşıma Kartı-HES Kodu eşleştirme tarihi kart sahiplerinin önemli bir çoğunluğunun henüz eşleştirme yapmaması ve olası mağduriyetlerin yaşanmaması için 25 Kasım'a kadar uzatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, evden çıkmadan rahatlıkla internetten bu eşleştirmenin yapılabileceği belirtilerek, "Toplu Taşıma Kartı-HES Kodu eşleştirmelerini tamamlama tarihi 25 Kasım 2020'ye kadar uzatılmıştır. Bu işlemi evinizden çıkmadan https://kayseriulasim.com/heskodkayit internet sayfasına tıklayarak rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sitede yer alan Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Süresiz HES Kodu ve Toplu Taşıma Kart Numarası bilgilerini sisteme kaydederek Toplu Taşıma Kart-HES Kodu eşleştirmenizi yapmanız önemle rica olunur. Kart numarası silinmiş ya da okunmayanlar kart merkezlerine başvurarak yardım alabilecektir. HES Kodu bulunmayan vatandaşlar HES Kodunu e-devlet ve sms yoluyla rahatlıkla alabilmektedir. Taşıma kartlarına HES kodunu tanımlamayan vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarına alınmayacağını, bulaş riskinin azaltılması ve güvenli seyahatin sağlanması için şehir içi toplu ulaşım kullanımı bilgilerinin günlük olarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacağını bir kez daha belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toplu ulaşımda HES kodu eşleştirme tarihi uzatıldı - Son Dakika


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