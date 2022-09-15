Facebook, Discord'a rakip oluyor! - Son Dakika
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Facebook, Discord'a rakip oluyor!

15.09.2022 11:10
Facebook, Discord'a rakip oluyor!

Topluluk Sohbetleri ile kullanıcılar hem Facebook hem de Messenger'da ilgilendikleri konular etrafında topluluklarıyla iletişim kurabilecek.

Mark Zuckerberg, Meta'nın Messenger içindeki Facebook Grupları için Topluluk Sohbetlerini test etmeye başladığını duyurdu. Bir başka deyişle Facebook, Discord gibi uygulamalara rakip olmaya hazırlanıyor. Böylece Messenger'da toplu sohbet odaları oluşturulabilecek.

Facebook, Topluluk Sohbetleri ile yeni bir adım atıyor

Özellikle pandemi döneminde popülerleşen iletişim uygulamaları gelişmeye devam ediyor. Facebook da bu duruma kayıtsız kalamadı ve sohbet odaları özelliğinin Messenger'a getiriyor. Topluluk Sohbetleri ile kullanıcılar hem Facebook'ta hem de Messenger'da ilgilendikleri konular etrafında topluluklarıyla metin, ses ve video aracılığıyla gerçek zamanlı olarak bağlantı kurabilecekler.

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Meta böylelikle Messenger ve Facebook Grupları'nın sorunsuz bir şekilde harmanlanacağını ifade ediyor. Topluluk Sohbetini oluşturan kişi, konulara kategorilere ayırabilecek ve böylece grup üyeleri kendileri için uygun seçeneklere giriş yapıp, bilgi alışverişinde bulunabilecek.

Facebook, Discord'a rakip oluyor!

Yönetici olarak belirli bir konu etrafında grup üyeleri için sohbet, gezi veya buluşma için bir etkinlik sohbeti başlatabileceksiniz. Ayrıca uygulama üzerinde ses kanalları da oluşturulabilecek. Katılımcılar ses kanalına girdikten sonra görüntülü görüşme şansı da elde edecekler.

Şimdiye kadar büyük ölçüde belirtildiği gibi Topluluk Sohbetlerine yalnızca grup üyeleri erişebilecek. Facebook ayrıca kötüye kullanımların önüne geçebilmek adına çeşitli denetleme araçları kullanacak. Şirket Topluluk Sohbetleri konusunda oldukça umutlu.

  • Facebook, Discord'a rakip oluyor!
  • Facebook, Discord'a rakip oluyor!

Meta yeni özelliği ile birlikte toplu sohbet odaları konusunda da iddiasını ortaya koymak istiyor. Bakalım yeni özellik Discord kadar başarılı olabilecek mi? Peki siz Facebook'un yeni Topluluk Sohbetleri özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Mark Zuckerberg, Facebook, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Facebook, Discord'a rakip oluyor! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Facebook, Discord'a rakip oluyor! - Son Dakika
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