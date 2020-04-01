Toplum sağlığı için ortak mücadele - Son Dakika
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Toplum sağlığı için ortak mücadele

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüs salgını ile daha etkin mücadele edilebilmesine yönelik ilçe belediye başkanları ile yaptığı zirvenin ardından siyasi parti il başkanlarıyla da bir araya geldi.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüs salgını ile daha etkin mücadele edilebilmesine yönelik ilçe belediye başkanları ile yaptığı zirvenin ardından siyasi parti il başkanlarıyla da bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Söz konusu toplum sağlığı olunca gerisi teferruattır" dedi ve bu süreci en az hasarla atlatmak için birlik beraberlik içinde çalışacaklarını kaydetti.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüs zirvesine bir yenisini daha ekleyerek Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin il başkanları ve meclis grup başkanvekilleri ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, CHP İl Başkanı Ümit Özer, İyi Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mehmet Karahançer, Özvatan Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkan Vekili Halit Demir, İyi Parti Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özer katıldı.


"SÜREÇTEN EN AZ HASARLA ÇIKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"


Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizi bu süreçten en az hasarla çıkarmak için gayret ettiklerini belirtti. Kayseri'nin sağlık ve diğer alanlarda gerekli tüm hizmetleri aldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediye Başkanlığının yanında bir hekim olarak ifade ediyorum ki, Kayseri bu süreçte sağlık başta her alanda en güzel şekilde hizmetlerle buluşan bir şehir. Kayserimiz gerekli koşullara en iyi şekilde uyan bir yapıya sahip. Sürecin siyasi yönünün olmadığını ve üzerimize düşeni yapmamız gerektiği mantığı içinde davranıldığını memnuniyetle gözlemliyorum. Bu anlamda her birinize teşekkür ederim" dedi.


"DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"


Toplantıda salgının önlenmesine yönelik çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Memduh Büyükkılıç, UMRE'den gelenlerle ilgili gerekli karantina sürecinin tamamlandığını ve karantina altındaki vatandaşların evlerine gönderildiğini söyledi. Pandemi Hastanesi olan Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi ve Erkilet'teki Çocuk Hastanesi'nde takip edilen vakalarla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Valilikle İl İdare Kurulu ve Pandemi Kurulu ile sürekli bilgi alışverişinde bulunduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Bakanlarımızın göndermiş olduğu genelgeleri aynen uygulamaya özen gösteriyoruz. 17 belediye başkanı olarak kardeşlik ve dayanışma içindeyiz. Herkes sorumluluk anlayışıyla çalışıyor" dedi.


"RİSK DEVAM EDİYOR"


Halen riskin devam ettiğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, süreç içinde gördüğü bir hususu da işaret ederek, şöyle konuştu: "Sanki bu süreçte 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olanlar riskte ve bunların dışındakiler risk altında değil gibi yanlış bir algı var. Bu da gençlerin ve orta yaş grubunun serbest hareket etmesi sonucunu ortaya çıkarıyor. Bu açıdan hepimiz elimizden gelen tedbirleri almalıyız."


Süreci istismar edenlere fırsat verilmemesi gerektiğini de vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Eksiklerimiz varsa uyarılarınıza her zaman açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Söz konusu toplum sağlığı olunca gerisi teferruattır" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:13 Kaynak: İHA

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